Сам врач относится к негативным высказываниям спокойно

Телеведущий Владимир Соловьев буквально взбесился во время прямого эфира передачи "Полный контакт". Причиной бурной реакции стало высказывание некоего пациента в адрес доктора Александра Мясникова.

Как рассказал журналист, "гражданин" некой страны, из Deutsche Welle, проходил вакцинацию. После того как ему сделали прививку, он услышал, кто главврач больницы. Это и слова самого медика его встревожило.

Пациентом был Сергей Станкевич, которого поразила фраза Мясникова о небольшой заболеваемости коронавирусом, прозвучавшая в начале 2020 года, когда еще очень мало знали об инфекции.

Доктор подтвердил свое тогдашнее сообщение. А также признался, что похожие выпады в свой адрес слышал и раньше, но относится к ним спокойно.

Соловьев же не спустил обидчику. Вначале телеведущий отправил его в Германию колоть вакцину у "хозяев", после чего, язвительно поинтересовавшись, зачем "экспериментатор хренов" делал прививку в России, добавил, будто тот "хотел вакцину отсосать и выплюнуть", узнав о главном докторе.

Окрестив Станкевича "сволочугой" и "немецким наймитом", Владимир Рудольфович обвинил его в использовании случая пройти ванцинацию в нашей стране. А в заключение грозно напророчил, что тому позже станет намного хуже от нашего препарата, ведь его будут разлагать "ненависть и яд на деньги немецких налогоплательщиков".

Владимр Соловьев не раз позволял себе резкие высказывания. Ранее он назвал президента Белоруссии "мерзавцем" и "садистом" за плохие условия содержания в тюремных изоляторах протестующих.