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Новым худруком Московского драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна станет Сергей Газаров. Артист сообщил, что принял предложение, поскольку он хорошо осведомлен о текущем положении театра и он ему не безразличен.
О назначении Газарова сообщила мэрия Москвы.
"Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы её сделаем!", – заявил он.
Ранее сразу после кончины Джигарханяна в СМИ ходили слухи, что на его замену рассматривают кандидатуру Газарова. Сам артист уверял, что не в курсе подобного.
Сергей Газаров сыграл в картинах "Родня", "Доктор Живаго" и "Годунов". Также является лауреатом премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 2007 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за исполнение роли присяжного заседателя №7 в художественном фильме "12" Никиты Михалкова.
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