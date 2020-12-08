Джигарханяну нашли замену в театре

Слухи о кандидатуре подтвердились

Новым худруком Московского драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна станет Сергей Газаров. Артист сообщил, что принял предложение, поскольку он хорошо осведомлен о текущем положении театра и он ему не безразличен. 

О назначении Газарова сообщила мэрия Москвы. 

"Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы её сделаем!", – заявил он.

Ранее сразу после кончины Джигарханяна в СМИ ходили слухи, что на его замену рассматривают кандидатуру Газарова. Сам артист уверял, что не в курсе подобного.

Сергей Газаров сыграл в картинах "Родня", "Доктор Живаго" и "Годунов". Также является лауреатом премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 2007 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за исполнение роли присяжного заседателя №7 в художественном фильме "12" Никиты Михалкова.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Разорятся миллионы вкладчиков: названа главная угроза для валютных сбережений россиян

Грядущие изменения в финансовой системе спровоцировали слухи о конфискации денег

Немецкие депутаты заявили о провале антироссийских санкций

"Альтернатива для Германии" намерена наладить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей