Всплывшие детали о мучительной смерти Джигарханяна обернулись скандалом

Всплывшие детали о мучительной смерти Джигарханяна обернулись скандалом
Армен Джигарханян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Друзья покойного режиссера разделились на два лагеря

Смерть Армена Джигарханяна обернулась настоящим скандалом в звездных кругах. Его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская не раз говорила о том, что режиссер ужасно мучился перед смертью. А вчера такое же заявление сделал Евгений Петросян. Впрочем, не все согласны с этой позицией артистов.

Юморист рассказал, что Джигараханян буквально сгнил в своей постели, так как родственники не ухаживали за ним. Киевская пианистка подтвердила эту информацию, поблагодарив Петросяна за то, что он "он озвучил эту очень страшную правду".

Цымбалюк-Романовская в очередной раз подчеркнула: близкие экс-супруга тщательно скрывали его состояние. Кроме того, в последний год Джигарханян и вовсе не осознавал, кто с ним находится, из-за прогрессирующей деменции, передает "Вечерняя Москва".

Ранее пианистку также поддержали Наталья Ветлицкая и Эдвард Радзинский. Писатель говорил, что ему не удавалось дозвониться до режиссера. Вероятно, действительно из-за семьи народного артиста.

Однако друг режиссера Артур Согомонян эту информацию опровергает. По его словам, Петросян не общался с Джигарханяном, поэтому не может быть в курсе ситуации. В беседе с телеканалом звезда он сообщил:

"Мы общались практически каждый день по телефону, поэтому близко такого не было. Наоборот, он был в достаточно неплохом настроении, не смотря на все его состояние".

Родственники Джигарханяна тоже не раз говорили, что режиссер находился под постоянным присмотром. А вот пролежни, о которых говорили Петросян и Цымбалюк-Романовская, появились из-за долгого пребывания в больнице и не могли стать причиной кончины советской легенды.

Карина СИРАЗОВА

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