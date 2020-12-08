Финалист "Лидеров России" стал главврачом Магаданской областной больницы

Медик смог одержать победу благодаря терпению и настойчивости

Финалист конкурса "Лидеры России" Сергей Тимофеев назначен на должность главного врача Магаданской областной больницы. В 2019 году он был удостоен премии "Человек года".

Тимофеев также является депутатом областной думы по соцполитике. На "Лидерах России" его специализацией было "Здравоохранение".

В 2012 году он был назначен на должность главного врача детской областной больницы. Тимофеев приступил к модернизации медучреждения. Сегодня больница является многопрофильным лечебным центром.

Сам Тимофеев заявил, что не оставит развитие цифровизации в медицинской сфере, и продолжит заниматься оцифровкой рентгена и созданием единого электронного архива.

Финалист признался, что уже три раза принимал участие в "Лидерах России", дважды выходя в полуфинал. Третья попытка увенчалась победой. Сергей также рассказал, что благодаря участию в конкурсе смог научиться терпению и настойчивости.

"Лидеры России" является основным проектом, созданным на платформе президента РФ "Россия – страна возможностей".