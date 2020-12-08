Музыкант назвал это самой важной и радостной новостью уходящего года

Николай Носков – талантливый артист и счастливый семьянин. Музыкант много времени проводит со своими красавицами-внучками Мирославой и Валерией. Композитор признался – его дочь снова беременна.

На этот раз в семье Носкова появится мальчик.

"И самое, пожалуй, важное и радостное событие – недавно дочь обрадовала, что мы ожидаем пополнение – третьего внука", – поделился Николай Иванович.

Также артист рассказал, что собирается встретить Новый год в кругу семьи. За праздничным столом соберутся жена Марина, дочь и внучки, передает "Комсомольская Правда".

Бывший вокалист группы "Парк Горького" поблагодарил поклонников за поддержку и любовь к его творчеству. Также он обратился к россиянам с пожеланиями.

"Я желаю, чтоб наступающий год принес в ваши дома только мир, тепло и радость! Берегите себя, давайте все вместе надеяться на новогодние чудеса!" – напутствовал композитор.

Подводя итоги года, он отметил два важных события, оставивших яркий след в памяти – мартовский концерт в Санкт-Петербурге, а также победа в двух номинациях в недавно состоявшейся музыкальной премии "Виктория".