В третий раз: Носков рассказал о грядущем пополнении в семье

В третий раз: Носков рассказал о грядущем пополнении в семье
Николай Носков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкант назвал это самой важной и радостной новостью уходящего года

Николай Носков – талантливый артист и счастливый семьянин. Музыкант много времени проводит со своими красавицами-внучками Мирославой и Валерией. Композитор признался – его дочь снова беременна.

На этот раз в семье Носкова появится мальчик.

"И самое, пожалуй, важное и радостное событие – недавно дочь обрадовала, что мы ожидаем пополнение – третьего внука", – поделился Николай Иванович.

Также артист рассказал, что собирается встретить Новый год в кругу семьи. За праздничным столом соберутся жена Марина, дочь и внучки, передает "Комсомольская Правда".

Бывший вокалист группы "Парк Горького" поблагодарил поклонников за поддержку и любовь к его творчеству. Также он обратился к россиянам с пожеланиями.

"Я желаю, чтоб наступающий год принес в ваши дома только мир, тепло и радость! Берегите себя, давайте все вместе надеяться на новогодние чудеса!" – напутствовал композитор.

Подводя итоги года, он отметил два важных события, оставивших яркий след в памяти – мартовский концерт в Санкт-Петербурге, а также победа в двух номинациях в недавно состоявшейся музыкальной премии "Виктория". 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Разорятся миллионы вкладчиков: названа главная угроза для валютных сбережений россиян

Грядущие изменения в финансовой системе спровоцировали слухи о конфискации денег

Немецкие депутаты заявили о провале антироссийских санкций

"Альтернатива для Германии" намерена наладить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей