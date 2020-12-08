Звезда "Закрытой школы" показала аксессуар с камнями крупным планом

Едва ли не в каждом свежем фото Агаты Муцениеце поклонники видят намеки, пытаясь разгадать тайны личной жизни звезды. Так, после кадров в свадебном платье с Мальдивских островов, актриса опубликовала снимок с кольцом на безымянном пальце.

Звезда "Закрытой школы" позировала на пляже в купальнике, а ее задумчивый взгляд был устремлен вдаль. Бывшая жена Павла Прилучного акцентировала внимание на аксессуарах: кольце со сверкающими камнями и аккуратным браслетом.

"Будущий муж предложил? Счастливая такая", "К чему бы это", – задались вопросом в "Инстаграм". Сама же актриса процитировала песню "Колечко" в подписи к фото, а разъяснять ситуацию в комментариях не стала.

Но не меньше внимания привлек браслет Муцениеце, на котором красовались инициалы "А" и "П". Подписчики бросились спорить об их значении. Одни говорили, что вторая буква указывает на фамилию актрисы, а другие, видимо надеясь на воссоединение звезд, – что имена бывших супругов:

"Браслет – Агата Прилучная, она уже это объясняла", "100% это именно Агата и Павел, потому что между именем и фамилией сердечко не ставится", "Все еще наладится".

Напомним, накануне актриса заинтриговала поклонников видео в белом платье, которое некоторые приняли за свадебное.