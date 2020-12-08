Телеведущая пожаловалась на "непрофессионализм" мужа в съемке

Елена Летучая редко публикует откровенные фотографии. На этот раз телезвезда не удержалась и показала поклонникам смелый кадр, сделанный ее супругом Юрием Анашенковым.

На фотографии Елена лежит на животе, нежась в белом песке. Для похода на пляж Летучая выбрала черный раздельный купальник, отлично подчеркивающий ее фигуру. Снимок сделан таким образом, что в центре композиции оказываются формы телеведущей, а ее лицо при этом обрезается.

"Попросила мужа сделать секси фото. Ну, может нос и правда не важен в таких ситуациях", – пошутила она.

Пользователи Сети оценили юмор Елены и "непрофессионализм" ее супруга.

"Мужской взгляд) оставляем самое важное", "Я считаю, что нос здесь лишний!", "Главное – самые секси-части тела в кадр вошли!", "В таких ситуациях вообще вся голова не важна)))" – отметили подписчики.

Напомним, в 2016 году Летучая объявила о помолвке с Анашенковым. До этого возлюбленные встречались около полутора лет. В 2016 году Елена и Юрий сыграли свадьбу. Торжественное мероприятие состоялось на греческом острове Санторини.

Ранее Елена Летучая прошлась по пустыне в бикини.