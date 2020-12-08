Волосожар подколола судью "Ледникового периода" после перепалки на шоу

Фигуристка намекнула на отсутствие профессионализма известной спортсменки

Свежий выпуск "Ледникового периода" завершился уходом из проекта Татьяны Волосожар и Евгения Пронина. Самую низкую оценку за номер в образах Бабы-яги и Кощея Бессмертного паре поставила Елена Исинбаева. Решение спортсменки едва не обернулось скандалом.

Исинбаева объяснила: она оценила выступление на 5,8, потому что фигуристы повторили настроение предыдущего номера. Кроме того, олимпийская чемпионка придралась к технике Пронина, недостатки которой, по ее мнению, постановщики номера решили прикрыть образом кривого и непластичного Кощея.

С мнением члена жюри не согласился ведущий Алексей Ягудин и даже попытался его оспорить. Спортсмены вступили в небольшую перепалку. Татьяне Тарасовой выступление тоже понравилось – она поставила высший балл.

Позже свой вылет из проекта прокомментировала сама Волосожар в "Инстаграм". Фигуристка поблагодарила зрителей за поддержку, а также, не удержавшись, подколола Исинбаеву:

"Сохранять объективность, беспристрастность, при этом не забывать о профессиональных критериях оценок, дано не каждому".

Кстати, во время ухода со льда после выступления Волосожар сказала Исинбаевой: она надеется, что тоже увидит спортсменку в фигурных коньках вместе с партнером, который не является профессионалом.

В комментариях поддержали Волосожар, посетовав, что пара покинула проект: "Я в ней разочаровалась", "Несправедливые оценки жюри!", "Когда уже уберут Исинбаеву с судейства".

Ранее из "Ледникового периода" выбыл Влад Топалов. Артисту пришлось даже делать операцию после полученных травм.