Здоровье священника не позволяет ему выписаться из пансионата

Запертый в доме престарелых младший брат известного российского артиста Алексея Баталова, священнослужитель и писатель Михаил Ардов, пропавший из виду примерно шесть месяцев назад, не может покинуть пансионат для пожилых по состоянию здоровья. Такое заявление сделал глава приходского Совета храма Николая II Аркадий Илюшин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что брата Баталова обнаружили на окраине Москвы в доме престарелых. После ухода Алексея из жизни он стал помогать помощь его вдове, Гитане Леонтенко, а затем попросту исчез.

Впоследствии выяснилось, что Ардова сдали в пансионат для пожилых людей, а журналисты вышли с ним на связь по телефону.

По словам Аркадия Илюшина, здоровье Ардова не позволяет ему покинуть дом престарелых. Тем не менее, визит к нему не запрещен. Прихожане до сих пор обращаются к отцу Михаилу в разговоре по телефону, однако персонал учреждения пресечет любые попытки попасть без предварительной записи и договоренностей.

Сами родственники Баталова, в том числе и Анна Ардова, племянница священнослужителя, заявляет, что у ее дяди началась деменция. Михаил не имеет детей, а на супругу, с которой он прожил больше 50 лет, надеяться не приходится. Сейчас она лежит в больнице в тяжелом состоянии, и напрямую связаться с ней невозможно, передает "Комсомольская правда".

Ранее актер Станислав Садальский опубликовал в Сети видео, на котором поведал о неприятных фактах в жизни покойного Баталова.