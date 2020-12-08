По словам артиста, поверить в возможности своего организма ему помогла жена

Евгений Петросян заявил, что зачал сына Вагана естественным путем. Таким образом юморист опроверг слухи, будто наследник появился на свет благодаря искусственному оплодотворению.

В эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" Петросян рассказал, что, несмотря на возраст, он является сексуально активным мужчиной.

"Ну, что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что я действующий мужчина? Бывает, что и в 30 лет уже не действующие, всякое бывает! А бывает, что корни хорошие, папочке спасибо моему", – признался артист.

75-летний Евгений Ваганович отметил – поначалу он не верил в свои интимные возможности. Однако его супруга, Татьяна Брухунова, вселила в юмориста надежду.

"Заслуга Тани заключается в том, что она заставила меня поверить в это", – заявил Петросян.

По словам звезды "Кривого зеркала", он чувствует большую ответственность перед сыном. Ведь юморист поставил перед собой цель – вырастить наследника и дать ему все необходимое для полноценного развития. И лишь только потом можно будет думать об уходе на покой и смерти.

Кроме того, для Петросяна важно, чтобы после его кончины жена была в состоянии в одиночку обеспечить сына.

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