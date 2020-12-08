Единственный сын ушел в монастырь: Стеблов рассказал о реакции

Единственный сын ушел в монастырь: Стеблов рассказал о реакции
Евгений Стеблов. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер не стал спорить с решением наследника

Сегодня свой 75-летний юбилей празднует Евгений Стеблов, ставший известным еще в 18 лет после фильма "Я шагаю по Москве". Со своей первой женой Татьяной Осиповой народный артист прожил почти 40 лет. Единственный сын актера Сергей едва не стоил матери жизни: роды проходили тяжело из-за болезни сердца Татьяны. Однако внуков наследник актеру не подарил – он решил уйти в Соловецкий монастырь.

Стеблов рассказал, что принял это спокойно, хоть и с небольшим сожалением, что его род не будет продолжаться. В то же время актер не почувствовал непонимания и к решению сына отнесся как к божьей воле.

Сергей принял постриг и стал отцом Фотием, однако это произошло не сразу, а лишь на десятый год. Сначала он был трудником, затем послушником, потом иноком и лишь затем стал монахом.

"Если говорить о нашем общении, я себя чувствую с ним как будто я на исповеди. Он больше молчит и слушает, я-то человек более разговорчивый",

поделился Стеблов с "Пятым каналом".

Евгений Стеблов за годы своей карьеры снялся в нескольких десятках фильмах. Среди них – "По семейным обстоятельствам", "Урок литературы" и "Воспоминания о Шерлоке Холмсе".

До пострига в монахи его сын также работал в киноиндустрии.

Карина СИРАЗОВА

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