Артист подчеркнул, что слова актрисы его не задевают

На днях Тамара Семина резко высказалась в адрес Прохора Шаляпина, обвинив его в том, что он "коллекционирует старушек". Актриса припомнила певцу роман со Светланой Светличной. Мужчина молчать не стал и решил поставить артистку на место.

В беседе с журналистами Шаляпин признался, что никакого романа со звездой "Бриллиантовой руки" у него нет и не было. По его словам, у них со Светличной были отношения, как у бабушки и внука. Певец уверен, что слухи Семина распространяет только потому, что сама не отказалась бы завести роман.

Но зла на актрису он не держит, объясняя это тем, что на пожилых людей не обижается.

"Совершенно меня не трогает, что она там сказала. Бабушки вон около подъезда все время что-то говорят. Меня это совершенно не затрагивает. Для меня что Семина, что бабушка на лавочке – пусть говорят. Пытаются оскорбить – мне все равно", – подчеркнул Шаляпин в беседе с "Телепрограммой".

Артист также добавил, что он продолжает в жить своем "цветущем" мире, где нет места сплетням и негативу.

Ранее Прохор ответил еще одному своему обидчику: певец поставил на место оскорбившего его Лозу.