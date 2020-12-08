"Возраст - это не показатель": Логинов рассказал о жизни с молодой женой

"Возраст - это не показатель": Логинов рассказал о жизни с молодой женой
Виктор Логинов. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер души не чает в своей избраннице

В этом году Виктор Логинов удивил своих поклонников неожиданной новостью: он вновь женился. Его супругой стала Мария Гуськова, которая младше артиста на 22 года. Но по мнению звезды сериала "Счастливы вместе", "возраст – это не показатель".

В студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Логинов рассказал, что его избраннице удалось найти общий язык с ее детьми. Оказалось, что все лето супруги провели вместе с сыном Иваном, который родился в третьем браке актера. 

"Старший тоже с нами все время гуляет. Мы просидели втроем весь карантин и все дистанционное образование", – поделился "Гена Букин". 

Пока его огорчает лишь одно: дочь тяжело переживала развод родителей. До сих пор Марии не удалось найти подход к девушке, поэтому они пока не общаются. Однако Виктор уверен, что в скором времени ему удастся познакомить Анну с молодой женой. 

В будущем Логинов надеется познакомить Гуськов со своим 80-летним отцом. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о парах российского кино, которые сыграли свадьбу в 2020 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Разорятся миллионы вкладчиков: названа главная угроза для валютных сбережений россиян

Грядущие изменения в финансовой системе спровоцировали слухи о конфискации денег

Власти заберут "брошенное" в Крыму имущество

Правительство полуострова пытается решить проблему с многочисленными объектами, собственники которых неизвестны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей