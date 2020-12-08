Актер души не чает в своей избраннице

В этом году Виктор Логинов удивил своих поклонников неожиданной новостью: он вновь женился. Его супругой стала Мария Гуськова, которая младше артиста на 22 года. Но по мнению звезды сериала "Счастливы вместе", "возраст – это не показатель".

В студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Логинов рассказал, что его избраннице удалось найти общий язык с ее детьми. Оказалось, что все лето супруги провели вместе с сыном Иваном, который родился в третьем браке актера.

"Старший тоже с нами все время гуляет. Мы просидели втроем весь карантин и все дистанционное образование", – поделился "Гена Букин".

Пока его огорчает лишь одно: дочь тяжело переживала развод родителей. До сих пор Марии не удалось найти подход к девушке, поэтому они пока не общаются. Однако Виктор уверен, что в скором времени ему удастся познакомить Анну с молодой женой.

В будущем Логинов надеется познакомить Гуськов со своим 80-летним отцом.

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