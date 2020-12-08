Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Ирина Хакамада, которая старается держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз, пооткровенничала в своем последнем интервью и вспомнила о лучшем мужчине в ее жизни.
В беседе с Надеждой Стрелец российский политик призналась, что самый лучший интим у нее был в возрасте 45-55 лет. Тогда у Хакамады был любовник, который был младше нее на 30 лет.
"Мы прекрасно провели с ним пять лет", – вспомнила журналистка.
Также Ирина Муцуовна пожаловалась, что в России "перевелись" альфа-самцы. Неким идеалом для мужчины для политика являются молодой Джуд Лоу или Джон Малкович, актер Мэтт Дэймон.
Однако при этом у нее не складываются отношения с мужчинами-иностранцами. И дело вовсе не в языковом барьере, а в менталитете, который чужд для Хакамады.
В целом, писательница подчеркнула, что в компании молодежи она чувствует себя комфортно.
"Все за мной ухаживают и удивляются моей монстрской энергии. Мы приходим к 12 ночи, но они ломаются уже к двум. Я готова качать сколько угодно", – подытожила Ирина Муцуовна.
Ранее Ирина Хакамада раскрыла тайну отношений с бывшим мужем. Оказалось, что бывшая жена Сергея Злобина свела счеты с жизнью. Писательница объяснила, почему эта трагедия запомнилась ей надолго.
Грядущие изменения в финансовой системе спровоцировали слухи о конфискации денег
Кандидат в министры обороны США считается "темной лошадкой"