Отношения писательницы и мужчины продолжались несколько лет

Ирина Хакамада, которая старается держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз, пооткровенничала в своем последнем интервью и вспомнила о лучшем мужчине в ее жизни.

В беседе с Надеждой Стрелец российский политик призналась, что самый лучший интим у нее был в возрасте 45-55 лет. Тогда у Хакамады был любовник, который был младше нее на 30 лет.

"Мы прекрасно провели с ним пять лет", – вспомнила журналистка.



Также Ирина Муцуовна пожаловалась, что в России "перевелись" альфа-самцы. Неким идеалом для мужчины для политика являются молодой Джуд Лоу или Джон Малкович, актер Мэтт Дэймон.

Однако при этом у нее не складываются отношения с мужчинами-иностранцами. И дело вовсе не в языковом барьере, а в менталитете, который чужд для Хакамады.

В целом, писательница подчеркнула, что в компании молодежи она чувствует себя комфортно.

"Все за мной ухаживают и удивляются моей монстрской энергии. Мы приходим к 12 ночи, но они ломаются уже к двум. Я готова качать сколько угодно", – подытожила Ирина Муцуовна.

Ранее Ирина Хакамада раскрыла тайну отношений с бывшим мужем. Оказалось, что бывшая жена Сергея Злобина свела счеты с жизнью. Писательница объяснила, почему эта трагедия запомнилась ей надолго.