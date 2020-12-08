Младше на 30 лет: Хакамада вспомнила о лучшем в ее жизни любовнике

Младше на 30 лет: Хакамада вспомнила о лучшем в ее жизни любовнике
Ирина Хакамада. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отношения писательницы и мужчины продолжались несколько лет

Ирина Хакамада, которая старается держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз, пооткровенничала в своем последнем интервью и вспомнила о лучшем мужчине в ее жизни. 

В беседе с Надеждой Стрелец российский политик призналась, что самый лучший интим у нее был в возрасте 45-55 лет. Тогда у Хакамады был любовник, который был младше нее на 30 лет. 

"Мы прекрасно провели с ним пять лет", – вспомнила журналистка. 

Также Ирина Муцуовна пожаловалась, что в России "перевелись" альфа-самцы. Неким идеалом для мужчины для политика являются молодой Джуд Лоу или Джон Малкович, актер Мэтт Дэймон.

Однако при этом у нее не складываются отношения с мужчинами-иностранцами. И дело вовсе не в языковом барьере, а в менталитете, который чужд для Хакамады. 

В целом, писательница подчеркнула, что в компании молодежи она чувствует себя комфортно. 

"Все за мной ухаживают и удивляются моей монстрской энергии. Мы приходим к 12 ночи, но они ломаются уже к двум. Я готова качать сколько угодно", – подытожила Ирина Муцуовна. 

Ранее Ирина Хакамада раскрыла тайну отношений с бывшим мужем. Оказалось, что бывшая жена Сергея Злобина свела счеты с жизнью. Писательница объяснила, почему эта трагедия запомнилась ей надолго. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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