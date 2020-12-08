"Неопрятный бегемот": названа причина развода Харламова и Асмус

"Неопрятный бегемот": названа причина развода Харламова и Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Точки над i расставила подружка актрисы

Крах брака Гарика Харламова и Кристины Асмус стал громом среди ясного неба для поклонников этой звездной пары. Фанаты до сих пор гадают, что послужило причиной разрушения, казалось бы, крепкой семьи. Пролить свет на эту историю решила близкая приятельница Кристины Юлия.

По ее словам выходит, что Асмус перестала устраивать внешность Харламова. Когда влюбленные поженились, резидент Comedy Club выглядел прилично – он был худым, подтянутым и смог покорить сердце красавицы. Но с годами все изменилось. Гарик заметно потолстел, у него появилась одышка и большой живот.

"Кристину раздражала его полнота, неопрятность (…) Рядом с красивой девушкой, должен быть красивый мужчина, а не бегемот", – откровенничает в беседе с изданием "Popcake" информированная девушка.

Так что, судя по словам Юлии, причиной развода оказался внешний вид, а вовсе не бытовые неурядицы или несовместимость характеров.

К слову, после громкого расставания Асмус стала все чаще удивлять поклонников весьма странными поступками. Недавно ее в полубезумной состоянии застали на улице в трусах. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия доплатит Украине за транзит газа

Отечественный монополист в октябре-декабре заказал допобъемы доставки топлива в Европу

Российскую вакцину от COVID-19 готовы производить на Украине

Одна компания уже обладает технологическими возможностями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей