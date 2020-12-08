Точки над i расставила подружка актрисы

Крах брака Гарика Харламова и Кристины Асмус стал громом среди ясного неба для поклонников этой звездной пары. Фанаты до сих пор гадают, что послужило причиной разрушения, казалось бы, крепкой семьи. Пролить свет на эту историю решила близкая приятельница Кристины Юлия.



По ее словам выходит, что Асмус перестала устраивать внешность Харламова. Когда влюбленные поженились, резидент Comedy Club выглядел прилично – он был худым, подтянутым и смог покорить сердце красавицы. Но с годами все изменилось. Гарик заметно потолстел, у него появилась одышка и большой живот.

"Кристину раздражала его полнота, неопрятность (…) Рядом с красивой девушкой, должен быть красивый мужчина, а не бегемот", – откровенничает в беседе с изданием "Popcake" информированная девушка.

Так что, судя по словам Юлии, причиной развода оказался внешний вид, а вовсе не бытовые неурядицы или несовместимость характеров.

К слову, после громкого расставания Асмус стала все чаще удивлять поклонников весьма странными поступками. Недавно ее в полубезумной состоянии застали на улице в трусах.