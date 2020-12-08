Знакомые актрисы вспоминают, что она всегда ходила в синяках

В начале декабря не стало актрисы Российского академического молодежного театра Нины Акимовой. Тело артистки нашел ее сын Алексей Решетов. Точная причины смерти пока не установлена, однако во время экспертизы на теле женщины были обнаружены гематомы и ссадины. Бывшая возлюбленная мужчины утверждает, что Решетов мог довести мать до смерти.

В ток-шоу "Прямой эфир" бывшая сожительница сына Акимовой заявила, что сын относился к Акимовой, мягко говоря, не очень хорошо.

"Я сначала не понимала… он ее запер в комнате, выпускал только помыться… носил ей еду в комнату, убирал за ней", – рассказала женщина, добавив, что для матери Решетов установил биотуалет на балконе.

Также сожительница рассказала, что и в ее отношении Алексей проявлял агрессию. Однажды во время ссоры мужчина толкнул ее, из-за чего женщина сильно ударилась о косяк, а в другой раз просто вылил ей кофе на голову.

Сейчас Ирина винит в смерти актрисы себя, поскольку считает, что если бы она продолжила жить в квартире Акимовой, то ничего бы не произошло.

Сам Решетов свою вину отрицает. Мужчина уверен, что мать убили из-за квартиры. В роковой день Алексей вернулся домой и обнаружил актрису уже мертвой.

Ранее Акимова уже попадала в больницу. Тогда сообщалось, что кто-то из родных мог ее избить. Также осенью 2020-го года артистка таинственно исчезла, чем сильно напугала своего директора.