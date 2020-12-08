Наследник артиста впервые встал на лыжи

Владимир Винокур любит радовать своих поклонников милыми видео и фото со своим пятилетним внуком Федором. Заботливые бабушка и дедушка проводят много времени с наследником, развивая в нем разные таланты. В этот раз супруга артиста Тамара Первакова решила поставить внука на лыжи.

На станице Винокура в "Инстаграм" появилось видео, на котором его жена терпеливо объясняет внуку, как правильно стоять на лыжах.

"Бабушка Тамара готовит Федю к Зимним Олимпийсим Играм! Первая тренировка – всегда трудная!" – подписал трогательное видео Владимир Натанович.

Сначала мальчик не слишком уверенно стоит на лыжах, однако после наставлений танцовщицы стал чувствовать себя заметно увереннее и даже смог догнать уехавшую вперед бабушку.

В комментариях пользователи социальной сети похвалили Винокура и его супругу за то, что они так трепетно относятся к воспитанию внука. "Какие вы молодцы, очень много внимания уделяете внучку, дедушка учит танцам, бабушка кататься на лыжах", "Семья очень хорошая, Федя прелесть мальчик", "С какой любовью воспитываете внука. Только уважение", "Молодцы все, бабушка, дедушка и Федор! Вспомнилась передача "Веселые старты", "Как это мило!" – отметили подписчики юмориста.

Ранее Владимир Винокур показал первый театральный этюд наследника, который позабавил его поклонников.