Лоза вновь прошелся по обиженному Шаляпину

Лоза вновь прошелся по обиженному Шаляпину
Юрий Лоза. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Композитор отметил, что никогда не слышал о певце

Юрий Лоза и Прохор Шаляпин продолжают обмениваться "любезностями" через журналистов. В этот раз композитор решил ответить на заявление певца о том, что его "Плот" уплыл 30 лет назад". 

Барда очень удивила новость о том, что у него с Прохором конфликт. Как признался Лоза, он ничего не знает о Шаляпине и его творчестве, подчеркнув, что мужчины никогда не виделись в жизни, поэтому он не имеет о певце ни малейшего представления. 

"Дайте почитать его книги или послушать песни. Он ничего не сделал в этой жизни, чтобы меня это заинтересовало. Может он в фильмах сыграл в каких-то? Он может обижаться, сколько вздумается",

- заявил Лоза в беседе с журналистами "Телепрограммы", добавив, что таким образом Шаляпин просто пытается привлечь к себе внимание. 

Ранее Шаляпин ответил на резкое высказывание Лозы в свой адрес. Певец подчеркнул, что он закончил академию имени Гнесиных и имеет хорошее образование, а вот Лоза уже давно, по мнению Прохора, утратил былую популярность.

Юлия МИХАЙЛОВА

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