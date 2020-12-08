Актриса поделилась удивительной историей

Екатерина Шпица любит радовать поклонников роскошными образами. В этот раз звезда отечественного кинематографа опубликовала снимок, который был сделан еще во время премьеры "Елок-1914".

На снимке Екатерина запечателна в красном платье с глубоким декольте, которое красиво подчеркивает ее фигуру. Образ для красной дорожки актриса дополнила роскошным колье и легкой укладкой.

Шпица решила рассказать удивительную историю о картине "Парижанка", которая была нарисована в 1980-ые годы прошлого столетия. Знаменитость заметила удивительное сходство между собой и девушкой, изображенной на картине. Звезда "Реальных пацанов" даже писала художнику, но ответа так и не получила.

В комментариях к публикации поклонники не только согласились, что девушка с картины очень похожа на Шпицу, но и высоко оценили образ звезды.

"Вот это да! Екатерина, а Вы не пробовали еще раз связаться с художником? Ну невероятно похожи Вы на ту девушку с картины", "Интересная история, и фото красивое!", "Огненная", "Екатерина, вы великолепны", "Вы принцесса","Правда, очень фантастическое совпадение, я бы сказала!"

– отметили пользователи социальной сети.

Ранее Екатерина Шпица поделилась откровенным фото без одежды.