"Огненная": глубокое декольте Шпицы покорило народ

"Огненная": глубокое декольте Шпицы покорило народ
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса поделилась удивительной историей

Екатерина Шпица любит радовать поклонников роскошными образами. В этот раз звезда отечественного кинематографа опубликовала снимок, который был сделан еще во время премьеры "Елок-1914". 

На снимке Екатерина запечателна в красном платье с глубоким декольте, которое красиво подчеркивает ее фигуру. Образ для красной дорожки актриса дополнила роскошным колье и легкой укладкой. 

Шпица решила рассказать удивительную историю о картине "Парижанка", которая была нарисована в 1980-ые годы прошлого столетия. Знаменитость заметила удивительное сходство между собой и девушкой, изображенной на картине. Звезда "Реальных пацанов" даже писала художнику, но ответа так и не получила. 

В комментариях к публикации поклонники не только согласились, что девушка с картины очень похожа на Шпицу, но и высоко оценили образ звезды. 

"Вот это да! Екатерина, а Вы не пробовали еще раз связаться с художником? Ну невероятно похожи Вы на ту девушку с картины", "Интересная история, и фото красивое!", "Огненная", "Екатерина, вы великолепны", "Вы принцесса","Правда, очень фантастическое совпадение, я бы сказала!"

– отметили пользователи социальной сети. 

Ранее Екатерина Шпица поделилась откровенным фото без одежды. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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