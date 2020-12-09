Об этом дочь артиста рассказала в личном микроблоге

Скончалась мать звезды сериала "Обручальное кольцо" Алены Яковлевой. Кира Андреевна тяжело болела последние 25 лет.

Трагическую новость Яковлева сообщила в своем "Инстаграм".

"Уходила тяжело – в несоответствии со стилем, красотой и всегдашним желанием быть стопроцентной женщиной", – призналась артистка.

Накануне Киру Андреевну проводили в последний путь. Алена отметила, что уже скучает что родительнице.

Яковлева рассказала, что ей порой было сложно ужиться с матерью. Однако она всегда чувствовала, что рядом с ней находится легендарная женщина.

Отцом актрисы был Юрий Яковлев. Ее родители развелись тогда, когда Кира Андреевна была беременна Аленой. Некоторое время артистка не могла простить звезде фильма "Гусарская баллада" уход из семьи.