Ведущая "Утренней почты" покоится рядом с двумя известными артистами

Марине Голуб вчера, 8 декабря, могло бы исполниться 63 года, если бы ее жизнь трагически не оборвалась в смертельной аварии 8 лет назад. Актриса похоронена на Троекуровском кладбище, но в отличие от могил некоторых покоящихся там знаменитостей, последнее пристанище звезды выглядит довольно скромно.

Родные поставили телеведущей белый памятник с сидящим на нем небольшим голубем. Несмотря на то что могила Голуб не бросается в глаза, друзья и поклонники каждый месяц приносят туда цветы. Кроме того, она всегда выглядит аккуратно: посетители погоста рассказали журналистам, что за местом захоронения актрисы тщательно следит сторож, которому платят родственники.

"А еще как так случилось, что Мариночку рядом с Андрюшей и Игорем похоронили. Она как-будто под охраной сейчас",

– поделилась собеседница с "Экспресс газетой". Справа от могилы ведущей "Утренней почты" покоится Андрей Панин, а слева – Игорь Кваша. Именно артисты, по словам посетительницы, и присматривают за Голуб.

Недалеко от актрисы также похоронили и Бориса Плотникова, который скончался 2 декабря от коронавируса.