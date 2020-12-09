Подруга рассказала, как чувствует себя артистка

Подруга Елены Кондулайнен, Марина Миронова, рассказала о том, как себя чувствует актриса после перенесенного летом инсульта. Женщина отметила, что звезда сериала "Фитнес" смогла оклематься.

По словам Мироновой, Елена снова может нормально разговаривать.

"Недавно общалась с Еленой, речь у нее сейчас прекрасная", - заявила Марина.

Миронова сообщила, что Кондулайнен придерживается специального режима и серьезно относится ко всем рекомендациям врачей. Артистка пребывает в позитивном настроении, пишет "СтарХит".

Отмечается, что Елена не брошена на произвол судьбы. Рядом с ней постоянно находится сиделка, которая кормит с ложки и гуляет с актрисой. Кроме того, кинозвезду поддерживают ее сыновья – Александр и Михаил.

Напомним, в июле этого года у Кондулайнен случился инсульт. Елена находилась в тяжелом состоянии. СМИ писали, что у актрисы произошло поражение мозга. Также сообщалось, что недуг отразился на ее речи. Врачи предупреждали, что вероятность восстановиться после болезни крайне мала. К счастью, их прогнозы не оправдались.

Ранее стало известно о том, что перенесшая инсульт Кондулайнен стала затворницей.