Медикам стоит учиться на части тела продюсера, считает его экс-возлюбленная

Неделю назад Бари Алибасов попал в очередную историю с госпитализацией. Говорят, на этот раз скандальному продюсеру стало плохо после приема виагры. Бывшая возлюбленная Ляна Фридман считает, что артиста нужно оставить без детородного органа, если он не способен выполнять свою функцию.

"Надо ампутировать его достоинство, раз уж все равно непригодно",

– высказалась Фридман. По ее словам, куда больше пользы он принесет в медицинских вузах при обучении студентов.

Бывшая избранница в ужасе, что Алибасову пришлось принимать препараты для потенции, ведь по ее словам, с ней такого никогда не было. Ляна Фридман предположила, что всему виной стал стресс, который продюсер "На-На" перенес во время отношений с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Но несмотря на это бизнесвумен уверена: Алибасову нужно вернуться к актрисе, тогда никто не будет попадать в "приключения с молодыми", передает "Собеседник".

Напомним, что Алибасова забрали в больницу 3 декабря. Сейчас с продюсером все в порядке, позавчера его выписали, рассказал РИА "Новости" пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.

Однако артист так часто попадает в подобные истории, что в ритуальном агентстве уже спланировали его похороны.