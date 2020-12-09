"Просто вау": Кафельникова топлес прикрыла пикантные детали руками

"Просто вау": Кафельникова топлес прикрыла пикантные детали руками
Алеся Кафельникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смелый снимок пришелся по вкусу поклонникам модели

Алеся Кафельникова поделилась с поклонниками откровенной фотографией. На личной инстаграм-странице модель опубликовала два снимка, на одном из которых она позирует без верхней части одежды.

Кадры обработаны в стиле старой фотопленки. Для фотосессии Алеся выбрала черную юбку и стильные золотые украшения – массивные колье и серьги. При этом девушка предпочла не надевать бюстгальтер или кофту. Оголенную грудь модель прикрыла одной рукой.

"Когда мои ноги касаются пола каждое утро, дьявол говорит: "О черт, она уже встала", – подписала фотографии Кафельникова.

Поклонники Алеси по достоинству оценили смелые снимки.

"Фигура в порядке", "Не скрывай красоту", "Просто вау", "Очаровашка", – отметили пользователи Сети.

Напомним, 22-летняя Алеся Кафельникова является дочерью известного теннисиста Евгения Кафельникова. Мать девушки, Мария Тишкова, тоже работает моделью. В 2011 году родители Алеси развелись, и девочка осталась жить с отцом. С 15-ти лет она начала карьеру модели. На красавицу стали обращать внимание не только российские, но и заграничные представители фэшн-индустрии. 

Ранее Алеся заявила, что Москва вгоняет ее в депрессию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость Брухман
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дура набитая как и ее папаша...
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