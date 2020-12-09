Рыжий из "Иванушек" спивается в одиночестве

Рыжий из "Иванушек" спивается в одиночестве
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист злоупотребляет алкоголем уже много лет , по словам коллеги

Продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко высказался по поводу пьянства одного из солистов – Андрея Григорьева-Апполонова. Композитор отметил, что пагубная привычка стала уже частью жизни артиста.

Матвиенко заявил, что любовь Андрея к алкоголю не связана с его недавним разводом. Напомним, в сентябре 2019 года Григорьев-Апполонов расторг брак со второй женой Марией. Инициатором разрыва стала именно супруга певца.

"Что же касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живет", – объяснил продюсер.

Игорь также признался, что он испытывает сочувствие к Рыжему из "Иванушек". Ведь артист является очень солнечным человеком, излучающим позитивную энергетику, передает "Комсомольская Правда".

Матвиенко рассказал, что Григорьев-Апполонов уже достаточно долгое время зависит от спиртного.

"Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке. Я надеюсь, мы сейчас поборем этот недуг", – заявил он.

По словам композитора, к юбилею группы Андрей пообещал бросить пить. Игорь поддержал коллегу, отметив, что весь коллектив верит в избавление артиста от зависимости.

Ранее стало известно о том, что Андрей Григорьев-Апполонов боится остаться без работы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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