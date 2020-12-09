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Влад Соколовский был одним из участников шоу "Ледниковый период". В ноябре певец вместе со своей партнершей Екатериной Бобровой покинул проект. Артист признался – он абсолютно не переживает из-за того, что не дошел до финала.
По словам Соколовского, участие в проекте отнимало много времени и сил. У музыканта попросту не было возможности параллельно заниматься творчеством.
"Для участия в шоу мне нужно было тренироваться каждый день по 5-6 часов", – рассказал Влад.
Ситуация осложнялась, когда певец получал какие-либо травмы. В этом случае ему приходилось буквально "выпадать из жизни" и уделять внимание только своему здоровью, пишет "СтарХит".
После ухода из шоу дела у Соколовского пошли в гору. Он начал получать предложения о съемках в кино, а также стал активно писать новые песни. Поклонники Влада уже насладились плодами его творчества – недавно артист выпустил два трека.
"Поэтому я, если честно, был только рад тому, что вновь вернулся в работу", – подытожил исполнитель.
Напомним, в 2018 году Соколовский развелся с женой, певицей Ритой Дакотой. Трехлетняя дочь Мия осталась жить с матерью. На данный момент Влад встречается с моделью Ангелиной Сурковой.
Кстати, недавно Дакота показала снимки, которые ей ранее запрещал публиковать Соколовский.
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