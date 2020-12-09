Актеры были сильно влюблены друг в друга

Всплыли неожиданные подробности из личной жизни Татьяны Кравченко. Оказывается, известная по роли в сериале "Сваты" актриса в молодости встречалась с Андреем Леоновым. Об этом впервые рассказала сама телезвезда.

Сперва романтические чувства возникли у Леонова, а затем Кравченко ответила ему взаимностью.

"У меня такой любви никогда не было. Он как дите", – поделилась народная артистка.

При этом у молодой актрисы было чувство, что она "не ко двору" в звездной семье – отцом возлюбленного был легендарный советский артист Евгений Леонов. Впрочем, на отношения сына он никак не реагировал, вспоминала Кравченко. А вот мать сыгравшего в "Папиных дочках" актера настояла на расставании.

Хотя роман звезд и был коротким, Кравченко еще какое-то время искала встречи, так как продолжала испытывать чувства к Леонову. "Знаешь, как влюбляешься, когда всему учишь. А я всему его научила в амурных делах", – рассказала актриса в эфире программы "Судьба человека". Отметим, что Татьяна старше Андрея на пять лет.

Сейчас актер женат на Анастасии Якушенко, супруги воспитывают двоих детей. А вот Кравченко с супругом развелась. Артистка заключила, что сейчас у ее экс-возлюбленного прекрасная семья, да и о нем самом она отозвалась как о чудесном человеке, пишет Teleprogramma.pro.

Недавно 66-летняя Кравченко показала фото в купальнике и вызвала восторг у поклонников.