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"Ирония судьбы, или С легким паром" стал по-настоящему культовым фильмом – без него не обходится ни один Новый год. Неудивительно, что спустя 30 лет режиссер Тимур Бекмамбетов решил повторить успех картины Эльдара Рязанова и снять продолжение. Барбара Брыльска, Андрей Мягков и Юрий Яковлев в ремейке сняться согласились, а вот Лия Ахеджакова на уговоры создателей фильма не поддалась.
Говорят, что телефон знаменитой актрисы обрывали днем и ночью. Продюсер продолжения "Иронии судьбы" Константин Эрнст обещал звезде квартиру всего за два съемочных дня, а продюсеры предлагали $50 тысяч. Уговаривали народную артистку даже Галина Волчек и Евгений Миронов, но все оказалось тщетно.
"Это был большой стимул доказать, что не все продается",
– объяснила свое решение Лия Ахеджакова. Ее слова приводит "Экспресс газета".
В итоге получившийся фильм раскритиковал не только Рязанов, который изначально дал разрешение на съемку ремейка, но и поучаствовавшие в проекте актеры. Так, Мягков, сыгравший Евгения Лукашина, признавался после премьеры: "Мне непонятно, зачем это было нужно".
В последнее время 82-летняя Ахеджакову все чаще преследуют мрачные мысли. Актриса призналась, что постоянно думает о смерти.
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