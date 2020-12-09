Вырезали из эфира: Лолита напала на коллегу во время съемок

Вырезали из эфира: Лолита напала на коллегу во время съемок
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка воспользовалась невыгодным положением критика

Вот уже некоторое время общественность с интересом следит за конфликтом Лолиты и Сергея Соседова. На съемках программы "Суперстар! Возвращение" певица периодически поддевает критика, ставя его в неловкое положение. По этому поводу решил высказаться сам журналист.

Соседов рассказал, что последние съемки обернулись для него настоящим кошмаром. По словам Сергея, ему не дали возможности ознакомиться со сценарием, поэтому ориентироваться в происходящем было достаточно сложно. Этим и воспользовалась Лолита Милявская.

"Я не ожидал, что на меня будет так набрасываться и нападать с какими-то старыми заметками Лолита. Причем в основном она зачитывала тексты, которые писал не я", – заявил критик.

Журналист признался, что выходки эпатажной певицы ошарашили его. Он абсолютно не был готов давать артистке отпор.

"Я был обескуражен: зрители это видят. К счастью, все тяжелые куски в процессе монтажа были убраны", – отметил Соседов.

Отвечая на вопрос, может ли Милявская мстить Сергею за что-то, тот ответил – раньше у них были нормальные отношения. Поэтому он до сих пор не понимает, за что артистка озлобилась на давнего знакомого, передает "Собеседник".

В итоге Соседов решил пожаловаться на коллегу руководству проекта. По некоторым данным, исполнительница хита "На Титанике" отделалась одним замечанием.

Ранее стало известно о том, что Соседова могут наказать за оскорбление Аллы Пугачевой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Соседов, что голубой? А две нафталиновые дамы о которых он жеманно высказывался вообще не стоят обсуждения- вышли в тираж.
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