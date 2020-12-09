Артистка воспользовалась невыгодным положением критика

Вот уже некоторое время общественность с интересом следит за конфликтом Лолиты и Сергея Соседова. На съемках программы "Суперстар! Возвращение" певица периодически поддевает критика, ставя его в неловкое положение. По этому поводу решил высказаться сам журналист.

Соседов рассказал, что последние съемки обернулись для него настоящим кошмаром. По словам Сергея, ему не дали возможности ознакомиться со сценарием, поэтому ориентироваться в происходящем было достаточно сложно. Этим и воспользовалась Лолита Милявская.

"Я не ожидал, что на меня будет так набрасываться и нападать с какими-то старыми заметками Лолита. Причем в основном она зачитывала тексты, которые писал не я", – заявил критик.

Журналист признался, что выходки эпатажной певицы ошарашили его. Он абсолютно не был готов давать артистке отпор.

"Я был обескуражен: зрители это видят. К счастью, все тяжелые куски в процессе монтажа были убраны", – отметил Соседов.

Отвечая на вопрос, может ли Милявская мстить Сергею за что-то, тот ответил – раньше у них были нормальные отношения. Поэтому он до сих пор не понимает, за что артистка озлобилась на давнего знакомого, передает "Собеседник".

В итоге Соседов решил пожаловаться на коллегу руководству проекта. По некоторым данным, исполнительница хита "На Титанике" отделалась одним замечанием.

Ранее стало известно о том, что Соседова могут наказать за оскорбление Аллы Пугачевой.