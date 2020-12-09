Юморист рассказал о мучительной смерти артиста

Скандал, вызванный подробностями смерти Армена Джигарханяна, похоже, утихнет еще не скоро. Недавнее заявление Евгения Петросяна о том, что великий режиссер страдал от адских болей из-за халатности родных сильно задело пасынка Степана Джигарханяна. Он нелестно высказался о юмористе, а также решил публично поставить точку в этом вопросе.

"Евгений Ваганович позволил себе возмутительную ложь в адрес людей, обеспечивавших лечение и уход за А. Б. Джигарханяном в последние дни и недели его жизни",

– пришел в ужас от услышанного сын народного артиста. Он подчеркнул, что Петросян и Джигарханян близкими друзьями никогда не были, а за последние 10-15 лет виделись всего несколько раз.

Слова юмориста о пролежнях и гниении заживо Степан назвал откровенным бредом, намекнув, что подобного он явно набрался со стороны. Напомним, что первая об этом заговорила Виталина Цымбалюк-Романовская.

"Лишь очень безответственный и глупый человек может позволить себе делать столь громкие публичные заявления с чужих слов",

– цитирует Джигарханяна "Собеседник". В "Инстаграм" разгневанный наследник режиссера также сообщил, что решился на съемки в программе Дмитрия Борисова, но лишь чтобы прояснить ситуацию и все эфиры не превратились в "шоу одной актрисы". А самого Петросяна он призвал не лезть не в свое дело, подколов его за "сомнительный юмор".

После заявлений о жутких мучениях Джигарханяна перед уходом из жизни его друзья и знакомые разделились на два лагеря. Одни упрекают родных в плохом уходе, а другие говорят, что близкие были с актером до последнего.