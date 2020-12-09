"Жванецкий в гробу переворачивается": Панин высказался о современном юморе в России

"Жванецкий в гробу переворачивается": Панин высказался о современном юморе в России
Алексей Панин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актера возмутило популярное юмористическое шоу

Алексея Панина возмутил выпуск Ютуб-шоу "Что было дальше?", гостем которого стал Никита Джигурда. По мнению скандально известного актера, шутки ведущих проекта и их поведение не заслуживают никакой похвалы.

На личной инстаграм-странице Панин высказался о состоянии российского медиапространства в целом. Не стесняясь резких выражений, он заявил – на сегодняшний день шоу-бизнес переполнен "идиотами" и "быдлом". Также артист назвал своих коллег "ПТУшниками из Бутово".

Алексей акцентировал внимание на том, что ведущие Ютуб-шоу дают абсолютно несмешные комментарии.

"Не смешно, тупые шутки. Задорнов, Жванецкий, естественно, в гробу переворачиваются от этих лиц, я не знаю, известные ли они люди", - эмоционально отреагировал Панин.

Примечательно, что Алексей хорошо относится к Джигурде. По некоторым данным, оба артиста снимаются в российском сериале "ПэПСы". В одной из своих публикаций Панин отмечал, что кино без Никиты – это не кино. 

Ранее стало известно о том, что Панин входит в число злостных нарушителей ПДД. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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