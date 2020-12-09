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Алексея Панина возмутил выпуск Ютуб-шоу "Что было дальше?", гостем которого стал Никита Джигурда. По мнению скандально известного актера, шутки ведущих проекта и их поведение не заслуживают никакой похвалы.
На личной инстаграм-странице Панин высказался о состоянии российского медиапространства в целом. Не стесняясь резких выражений, он заявил – на сегодняшний день шоу-бизнес переполнен "идиотами" и "быдлом". Также артист назвал своих коллег "ПТУшниками из Бутово".
Алексей акцентировал внимание на том, что ведущие Ютуб-шоу дают
абсолютно несмешные комментарии.
"Не смешно, тупые шутки. Задорнов, Жванецкий, естественно, в гробу переворачиваются от этих лиц, я не знаю, известные ли они люди", - эмоционально отреагировал Панин.
Примечательно, что Алексей хорошо относится к Джигурде. По некоторым данным, оба артиста снимаются в российском сериале "ПэПСы". В одной из своих публикаций Панин отмечал, что кино без Никиты – это не кино.
Ранее стало известно о том, что Панин входит в число злостных нарушителей ПДД.
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