Приятель вдовца уговаривал артистку пойти на передачу к Малахову, но после ее гибели стал говорить другие вещи

Появились новые детали последних месяцев жизни Валентины Легкоступовой. В распоряжении журналистов оказалась переписка певицы с другом ее мужа Юрия Фирсова, которая впоследствии оказалась пророческой.

Незадолго до смерти исполнительница хита "Ягода-малина" сделала несколько пластических операций у Владимира Плахотина, с которым ее познакомил муж. Как говорил сам врач раньше, они общались не только по хирургическим вопросам.

В опубликованной "Пятым каналом" переписке специалист просил артистку взять его с собой на шоу Андрея Малахова.

"Вместе с тобой за стол и скажем, что умирать надо красивыми и веселыми!"

– писал Плахотин звезде.

Сообщение хирурга оказалось пророческим. Спустя некоторое время после преображений Легкоступова скончалась, как сказал Фирсов, после падения в ванной. А вот Плахотин все же оказался гостем на съемках ток-шоу. Врачу пришлось оправдывать своего друга, которого семья певицы винит в страшной трагедии.

"Я согласился вновь участвовать в "Пусть говорят" только для того, чтобы прекратить нападки на моего друга, прекрасного человека Юрия Фирсова, – цитирует хирурга "Собеседник". – У них была великолепная пара, которая соединилась в любви на склоне жизни. Поэтому я хочу защитить их любовь".

Плахотин говорил, что Легкоступова не сомневалась в необходимости делать операции несмотря на то, что процедура для нее проходила непросто. Шрамы звезды долго не заживали, а после каждого вмешательства появлялись синяки и отеки.

