"Произошло что-то нехорошее": известную беременную актрису доставили в больницу

"Произошло что-то нехорошее": известную беременную актрису доставили в больницу
Галина Боб. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Деффчонки" рассказала о своем состоянии

Беременная Галина Боб объяснила причину, по которой ее экстренно забрали в больницу. У актрисы обнаружили проблемы со спиной.

В личном инстаграм-аккаунте Боб рассказала – самое страшное осталось позади.

"Утром что-то произошло нехорошее с моей спиной. В общем, там что-то защемило", – поделилась Галина.

Из-за боли звезда сериала "Деффчонки" впала в полуобморочное состояние. Все, что происходило после, актриса помнит обрывками. Боб рассказала, что вокруг нее собрались многие врачи – хирурги, реаниматологи, анестезиологи и гинекологи.

Артистке сделали уколы, после чего она отлеживалась в палате. Спустя несколько часов Галина смогла встать на ноги.

"Чувствую себя более-менее хорошо, с малышкой тоже все хорошо – это самое главное", – успокоила она своих поклонников.

Галина отметила – она рада, что согласилась на госпитализацию. В противном случае актриса изводила бы себя страшными мыслями дома.

Неизвестно, сколько еще времени Боб проведет в больнице. Однако она не унывает и даже пытается шутить.

Анастасия ГОРЮНОВА

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