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Беременная Галина Боб объяснила причину, по которой ее экстренно забрали в больницу. У актрисы обнаружили проблемы со спиной.
В личном инстаграм-аккаунте Боб рассказала – самое страшное осталось позади.
"Утром что-то произошло нехорошее с моей спиной. В общем, там что-то защемило", – поделилась Галина.
Из-за боли звезда сериала "Деффчонки" впала в полуобморочное состояние. Все, что происходило после, актриса помнит обрывками. Боб рассказала, что вокруг нее собрались многие врачи – хирурги, реаниматологи, анестезиологи и гинекологи.
Артистке сделали уколы, после чего она отлеживалась в палате. Спустя несколько часов Галина смогла встать на ноги.
"Чувствую себя более-менее хорошо, с малышкой тоже все хорошо – это самое главное", – успокоила она своих поклонников.
Галина отметила – она рада, что согласилась на госпитализацию. В противном случае актриса изводила бы себя страшными мыслями дома.
Неизвестно, сколько еще времени Боб проведет в больнице. Однако она не унывает и даже пытается шутить.
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