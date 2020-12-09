Актер жалуется молодому человеку на то, что его жизнь не станет прежней

Скандальный артист Михаил Ефремов, отбывающий наказание за трагическое ДТП, произошедшее летом 2020 года в центре Москвы, отправил письмо младшему сыну погибшего в ходе происшествия Захарова – Валерию.

В обращении к Захарову-младшему знаменитость признается, что после произошедшего не может, как прежде, заниматься профессиональной карьерой. Осужденный актер пишет, что покончил с этой страницей из своей жизни.

"Менять придется очень многое. Не знаю, хватит ли у меня сил", – говорится в письме Ефремова.

Также осужденный заявляет, что может понять чувства юноши, так как сам потерял отца в свое время, однако просит проявить милосердие, несмотря на то, что прощения, по своим же словам, не заслуживает.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны, заявил, что заключенный отправил письмо из колонии, в которой просит прощения у наследника погибшего мужчины в свойственной себе манере, делясь своими личными переживаниями. При этом сам юрист сомневается, что выбранная артистом тактика приведет к ожидаемому эффекту – по его словам, Ефремов жалуется человеку, отца которого лишил жизни, передает Life Shot.

"Видимо, поэтому мнение Валерия пока что весьма неоднозначно", – заявил правозащитник.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, ранее представлявший интересы Ефремова в суде, заявил, что артист готов был пойти на все ради того, чтобы избежать тюрьмы.