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Известная певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин отныне не муж и жена. Их официально развели в Николинском районном суде Москвы.
Кроме того, принято решение о выплатах на ребенка. Отцу, который полтора года этого не делал, с момента, как оставил семью, придется раскошелиться на алименты.
Сумма, как и положено по закону, составит 25% его дохода. На данный момент это немало, однако после окончания спортивной карьеры выплаты сократятся.
Дальше экс-супруги будут делить то, что им удалось нажить за три года совместной жизни, которая продолжалась с июня 2016-го по июнь 2019 года.
Певица, по словам ее адвоката Филиппа Рябченко, лишнего не требует, рассчитываетт на справедливое и законное решение этого вопроса. До сих пор она содержала себя и ребенка самостоятельно, без посторонней помощи, так будет и впредь.
Алименты от Телегина Пелагея станет отправлять на счет дочки. И та сможет взять эти деньги, когда достигнет совершеннолетия, – чтобы оплатить дальнейшую учебу или на покупку жилья, отметил юрист в беседе с корреспондентом "КП".
Ранее сообщалось, что артистка хочет отсудить у мужа огромную сумму денег. Якобы она пытается поделить недвижимость и автомобили, записанные хоккеистом на друзей.
Напомним, развод Пелагеи и Ивана Телегиных длится несколько месяцев. Слушания откладывались из-за коронавируса, обнаруженного у одного из представителей спортсмена, и по другим причинам.
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