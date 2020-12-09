Теперь бывшие супруги буду делить то, что нажили

Известная певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин отныне не муж и жена. Их официально развели в Николинском районном суде Москвы.

Кроме того, принято решение о выплатах на ребенка. Отцу, который полтора года этого не делал, с момента, как оставил семью, придется раскошелиться на алименты.

Сумма, как и положено по закону, составит 25% его дохода. На данный момент это немало, однако после окончания спортивной карьеры выплаты сократятся.

Дальше экс-супруги будут делить то, что им удалось нажить за три года совместной жизни, которая продолжалась с июня 2016-го по июнь 2019 года.

Певица, по словам ее адвоката Филиппа Рябченко, лишнего не требует, рассчитываетт на справедливое и законное решение этого вопроса. До сих пор она содержала себя и ребенка самостоятельно, без посторонней помощи, так будет и впредь.

Алименты от Телегина Пелагея станет отправлять на счет дочки. И та сможет взять эти деньги, когда достигнет совершеннолетия, – чтобы оплатить дальнейшую учебу или на покупку жилья, отметил юрист в беседе с корреспондентом "КП".

Ранее сообщалось, что артистка хочет отсудить у мужа огромную сумму денег. Якобы она пытается поделить недвижимость и автомобили, записанные хоккеистом на друзей.

Напомним, развод Пелагеи и Ивана Телегиных длится несколько месяцев. Слушания откладывались из-за коронавируса, обнаруженного у одного из представителей спортсмена, и по другим причинам.