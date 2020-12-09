Музыкант предпочитает лучше сидеть дома, чем участвовать в этом мероприятии

В последнее время Максим Фадеев достаточно редко появляется на людях. Данный факт расстраивает многочисленных поклонников музыканта. Однако у него есть на это своя точка зрения.

В "Инстаграм" одна из подписчиц Фадеева поинтересовалась, почему его не показывают по телевизору. По мнению девушки, такой талант несомненно должен транслироваться с экранов.

Максим Александрович достаточно резко ответил своей поклоннице.

"Где петь? На "Песне года"? Лучше в цирк сходить – там не так грустно", – отметил композитор.

По словам Фадеева, ему "невыносимо смотреть" на то, что происходит на музыкальном фестивале. А мысль об участии и вовсе претит артисту. Продюсер предпочитает лучше отказываться от выступлений, чем идти против своих принципов.

Также основатель лейбла "Мальфа" сообщил, что, возможно, он заболел коронавирусом. На данный момент Максим Александрович сидит на карантине. Композитор заявил – если диагноз подтвердится, Новый год скорее всего придется встречать в одиночестве.

Ранее стало известно о том, что Максим Фадеев упал с электросамоката и серьезно ушиб грудную клетку.