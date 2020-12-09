"Невыносимо смотреть": Фадеев резко высказался о "Песне года"

"Невыносимо смотреть": Фадеев резко высказался о "Песне года"
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкант предпочитает лучше сидеть дома, чем участвовать в этом мероприятии

В последнее время Максим Фадеев достаточно редко появляется на людях. Данный факт расстраивает многочисленных поклонников музыканта. Однако у него есть на это своя точка зрения.

В "Инстаграм" одна из подписчиц Фадеева поинтересовалась, почему его не показывают по телевизору. По мнению девушки, такой талант несомненно должен транслироваться с экранов.

Максим Александрович достаточно резко ответил своей поклоннице.

"Где петь? На "Песне года"? Лучше в цирк сходить – там не так грустно", – отметил композитор.

По словам Фадеева, ему "невыносимо смотреть" на то, что происходит на музыкальном фестивале. А мысль об участии и вовсе претит артисту. Продюсер предпочитает лучше отказываться от выступлений, чем идти против своих принципов.

Скриншот instagram.com/fadeevmaxim

Также основатель лейбла "Мальфа" сообщил, что, возможно, он заболел коронавирусом. На данный момент Максим Александрович сидит на карантине. Композитор заявил – если диагноз подтвердится, Новый год скорее всего придется встречать в одиночестве.

Ранее стало известно о том, что Максим Фадеев упал с электросамоката и серьезно ушиб грудную клетку. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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