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6 лет назад Полина Гагарина вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал фотограф Дмитрий Исхаков. На тот момент певица воспитывала сына от первого брака с Петром Кисловым. В прямом эфире в "Инстаграме" фотограф решил рассказать, как складывались их отношения с наследником артистки.
Оказалось, что Исхаков почти сразу подружился с Андреем. Фотограф подчеркнул, что занимался воспитанием мальчика с пятилетнего возраста и всегда считал его своим сыном. Позже он даже официально усыновил сына певицы.
Во время первой встречи Андрей сказал Дмитрию, что он очень интеллигентный мужчина. С этого и начались их "идеальные" отношения, пишет "ВокругТВ". После развода фотограф намерен продолжить общение с пасынком.
После, в 2017 году, Полина родила мужу дочку Мию. Тогда Исхаков официально стал отцом в первый раз. После развода Гагарина будет требовать, чтобы девочка осталась с ней, но при этом не будет препятствовать встречам отца с девочкой.
Также супругам предстоит поделить совместное имущество. Общая стоимость нажитого в браке составляет более 200 миллионов рублей.
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