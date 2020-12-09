Фотограф сразу же смог найти подход к мальчику

6 лет назад Полина Гагарина вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал фотограф Дмитрий Исхаков. На тот момент певица воспитывала сына от первого брака с Петром Кисловым. В прямом эфире в "Инстаграме" фотограф решил рассказать, как складывались их отношения с наследником артистки.

Оказалось, что Исхаков почти сразу подружился с Андреем. Фотограф подчеркнул, что занимался воспитанием мальчика с пятилетнего возраста и всегда считал его своим сыном. Позже он даже официально усыновил сына певицы.

Во время первой встречи Андрей сказал Дмитрию, что он очень интеллигентный мужчина. С этого и начались их "идеальные" отношения, пишет "ВокругТВ". После развода фотограф намерен продолжить общение с пасынком.

После, в 2017 году, Полина родила мужу дочку Мию. Тогда Исхаков официально стал отцом в первый раз. После развода Гагарина будет требовать, чтобы девочка осталась с ней, но при этом не будет препятствовать встречам отца с девочкой.

Также супругам предстоит поделить совместное имущество. Общая стоимость нажитого в браке составляет более 200 миллионов рублей.