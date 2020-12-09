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Агата Муцениеце решила отдохнуть, поэтому перед Новым годом улетела поближе к солнцу. Сейчас бывшая жена Павла Прилучного восстанавливает силы на побережье Индийского океана и радует поклонников фотографиями с пляжа.
Сегодня актриса опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена в ярко-красном купальнике и темных солнечных очках.
"Много фоточек в купальнике не бывает, ну типо, ой а я и не заметила что меня фоткают, такая вся непринужденная", – пошутила звезда "Закрытой школы" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Поклонники актрисы восхитились ее стройной фигурой фигурой, отметив, что Прилучный, наверное, "локти кусает" из-за того, что упустил такую роскошную девушку. "Такая шикарная дама.... куда смотрел бывший", "Вот не понимаю, как Павел мог расстаться с такой умной, красивой и шикарной девушкой!", "Красота! Это я такая вся непринужденная и счастливая! Муж недоумевает, почему такая довольная?!", "Такой фигуре только позавидовать!" – написали в комментариях.
Ранее Муцениеце заинтриговала поклонников, похваставшись роскошным кольцом на безымянном пальце.
По данным источников, в России работает агентурная сеть Службы безопасности Украины
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