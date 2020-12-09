Актера не стало на 69-м году жизни

Известный актер Александр Самойлов скончался. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Эту печальную новость поведали его коллеги – пресс-служба МХАТ им. Горького.

Как говорится в сообщении, в последнее время артист готовился к двум премьерам театра. Какой именно был диагноз у Самойлова, не уточняется.

Самойлов был потомком актеров. Родился он в 1952 году в Кемерово. После получения образование в ГИТИСе начал работать в театре имени Маяковского. Актер служил и в других театрах Москвы. Стал заслуженным артистом России. В МХАТ им. Горького пришел в 1994 году. Там он играл в"Мастере и Маргарите", "Без вины виноватые", "Елизавете Английской" и многих других постановках.

У Самойлова осталось шестеро детей, четверо из которых продолжили его дело.