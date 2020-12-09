Девушка Олега Яковлева уже несколько лет пытается оспорить завещание певца

В 2017 году не стало одного из солистов группы "Иванушки International". Певец по неизвестным причинам не упомянул в завещании свою возлюбленную Александру Куцевол, завещав все своему другу. Вот уже три года девушка пытается оспорить документ в суде. За нее заступился продюсер музыкального коллектива Игорь Матвиенко.

Оказалось, что Александра даже предоставляла в суд свидетельство о заключении брака, однако его признали недействительным, потому что поженились возлюбленные в Сербии, а печатей в российских паспортах нет, пишет "Комсомольская правда".

"Поженись они на территории РФ, тут бы не было всяких судебных процессов. Однако то, что они жили как муж и жена на протяжении многих лет, это совершенно точно. Саша почти всю жизнь была влюблена в Олега", – вспоминает Матвиенко.

Продюсер отметил, что ему жаль, что девушка, без которой Яковлев "погиб бы", оказалась в такой ситуации. Сейчас композитор старается всячески поддерживать Куцевол и считает, что по справедливости квартира экс-солиста должна достаться ей.

В интервью Матвиенко также рассказал о пьянстве Андрея Григорьева-Апполонова и пообещал, что поможет коллеге справиться с зависимостью.