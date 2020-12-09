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Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, несмотря на расставание, продолжают дружить и даже участвуют в совместных проектах. Не так давно звезды вместе вели проект "Песня года", за кулисами которого произошел забавный инцидент.
В коротком ролике, который у Кудрявцевой появился в инстаграм-историях, бывший возлюбленный покрыл ее матом. Лазарев, услышав торжественную музыку, под которую они должны были появиться перед публикой, устремился на сцену. А вот Лера, кажется, отвлеклась на что-то. Но певец нашел способ привлечь ее внимание, пишет "Пятый канал".
"Кудрявцева, пошли! Пошли, Лера, *** [ну – прим. ред]!" – крикнул Лазарев.
Кажется, что телеведущую это не обидело. Наоборот, она посмеялась над ситуацией, как и другие люди, находившиеся за кулисами.
К слову, бывшие возлюбленные действительно сохранили отличные отношения, хоть и долгое время после расставания не общались. Ранее Лазарев и Кудрявцева даже познакомили своих детей.
По данным источников, в России работает агентурная сеть Службы безопасности Украины
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