Скончался ведущий артист Малого театра

Скончался ведущий артист Малого театра
Вячеслава Езепова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народному актеру было 79 лет

Сегодня не стало артиста Малого театра Вячеслава Езепова. Актер скончался в Москве на 80-м году жизни. 

Причина смерти Езепова не уточняется. Время и место прощальной церемонии пообещали сообщить позднее. 

В театре "подлинный лицедей" проработал 53 года. За это время народный артист исполнил около 40 ролей. 

"Езепов существовал вне амплуа и жанров, хотя особый конек актера – скользкие, морально нечистоплотные персонажи, от вороватого управляющего имением Вукола Чугунова и циничного Щеткина до двуличного будущего царя Василия Шуйского", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.

В Малом театре подчеркнули, что Езепов был великолепным мастером с уникальным талантом, а созданные им образы еще надолго останутся в памяти зрителей и коллег.

Напомним, что народный артист родился в 1941 году в Саратове. После окончил Школу-студию МХАТ. В Малом театре начал выступать с 1967-го, а в 2017-м Вячеслав Иванович впервые попробовал себя в качестве режиссера-постановщика.

Юлия МИХАЙЛОВА

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