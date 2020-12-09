Часть алиментов достанется певице

9 декабря состоялся развод Пелагеи с Иваном Телегиным. И если разделом имущества бывшие супруги займутся позже, то вопрос, касающийся алиментов был окончательно закрыт. Но если сначала представители певицы заявили, что она приняла решение откладывать деньги дочки Таисии на отдельный счет, то позже выяснилось, что дела обстоят немного иначе.

Выяснилось, что на создании специального счета настоял сам Телегин, а вот Пелагея требовала, чтобы алименты она получала на руки. По мнению хоккеиста, его решение позволит обеспечить будущее дочери. Средства со счета сможет снять только она сама, когда ей исполнится 18.

По словам представительницы Телегина, спортсмен будет платить по 2 миллиона рублей в месяц. Но не вся сумма достанется девочке, пишет "Комсомольская правда".

"К сожалению, по закону копить на отдельном счету можно не более 50% перечисляемых алиментов. Другие 50%, а это около 1 миллиона рублей, будут ежемесячно поступать самой Пелагее и тратиться ею же", – объяснила представитель.

То есть, к совершеннолетию Таисии достанется лишь половина капитала, перечисленного отцом.

К слову, не исключено, что после окончания спортивной карьеры выплаты Телегина сократятся.