Рок-музыкант отсудил у Первого канала крупную сумму денег

Рок-музыкант отсудил у Первого канала крупную сумму денег
Кадр youtube.com
Изначально бывший участник группы "Воскресенье" требовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей

Константин Никольский смог через суд отсудить у Первого канала 265 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стало использование песен артиста в программе "Голос 60+". 

Рок-музыкант обратился в суд, потому что еще в 2019 году в эфире телеканала прозвучали песни "Один взгляд назад" и "Музыкант". Автор и исполнитель потребовал выплатить ему по 250 тысяч за каждую композицию. Никольский отметил, что он не давал разрешения на использование его песен в шоу. 

Более того, по мнению артиста, песни были "искажены путем сокращения музыки и текста". 

Изначально Первый канал не согласился с предъявленным обвинением. Тогда Останкинский суд Москвы постановил взыскать в пользу рок-музыканта только 30 тысяч рублей в качестве компенсации за искажение мелодии и текста композиции. Это не устроило Никольского, который обжаловал решение, пишет РИА "Новости". 

В результате суд добавил к вышеуказанной сумме еще 235 тысяч за использование композиций в "Голосе 60+" и их публикацию на сайте "Первого канала".

Ранее стало известно, что у победителя "Голоса" Петра Захарова отбирают жилье из-за долгов. Из-за отсутствия концертов артист рискует остаться без крыши над головой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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