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Константин Никольский смог через суд отсудить у Первого канала 265 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стало использование песен артиста в программе "Голос 60+".
Рок-музыкант обратился в суд, потому что еще в 2019 году в эфире телеканала прозвучали песни "Один взгляд назад" и "Музыкант". Автор и исполнитель потребовал выплатить ему по 250 тысяч за каждую композицию. Никольский отметил, что он не давал разрешения на использование его песен в шоу.
Более того, по мнению артиста, песни были "искажены путем сокращения музыки и текста".
Изначально Первый канал не согласился с предъявленным обвинением. Тогда Останкинский суд Москвы постановил взыскать в пользу рок-музыканта только 30 тысяч рублей в качестве компенсации за искажение мелодии и текста композиции. Это не устроило Никольского, который обжаловал решение, пишет РИА "Новости".
В результате суд добавил к вышеуказанной сумме еще 235 тысяч за использование композиций в "Голосе 60+" и их публикацию на сайте "Первого канала".
Ранее стало известно, что у победителя "Голоса" Петра Захарова отбирают жилье из-за долгов. Из-за отсутствия концертов артист рискует остаться без крыши над головой.
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