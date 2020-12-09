Юморист поделился трепетными воспоминаниями

Максим Галкин любит рассказывать поклонникам об интересных моментах своей жизни. Сегодня телеведущий показал, как он выглядел в 9 классе, а заодно рассказал об интересной школьной традиции.

Оказалось, что в школе, в которой учился Максим, ежегодно проводился день 19 века. Учащиеся переодевались в пышные платья и элегантные костюмы, танцевали и даже проводили дуэли. Муж Аллы Борисовны решил показать, как это выглядело.

"На первой фотке я мазурю или полонезю, уже не разберешь, на второй чего-то играю, на третьей слушаю в цилиндре, на четвертой наши барышни. Прекрасно было!" – подписал снимки Галкин.

Пользователи социальной сети обратили внимание на то, что сын юмориста Гарри очень похож на своего звездного отца. "Гарик очень похож на Вас, Максим", "Гарри – копия Максим", "Какие прекрасные были времена!", "На первой фотке копия сына", "Как печально, что сейчас такого нет. Прекрасное время было! Вы такой красавчик там", – отметили поклонники в комментариях.

Ранее комик порадовал поклонников очередным видео из замка, в которым они живут вместе и Примадонной и детьми. Лиза и Гарри решили разыграть родителей: двойняшки переоделись в монстров и пугали взрослых.