"Гарри - копия Максим": Галкин показал свои детские фотографии

"Гарри - копия Максим": Галкин показал свои детские фотографии
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист поделился трепетными воспоминаниями

Максим Галкин любит рассказывать поклонникам об интересных моментах своей жизни. Сегодня телеведущий показал, как он выглядел в 9 классе, а заодно рассказал об интересной школьной традиции. 

Оказалось, что в школе, в которой учился Максим, ежегодно проводился день 19 века. Учащиеся переодевались в пышные платья и элегантные костюмы, танцевали и даже проводили дуэли. Муж Аллы Борисовны решил показать, как это выглядело. 

"На первой фотке я мазурю или полонезю, уже не разберешь, на второй чего-то играю, на третьей слушаю в цилиндре, на четвертой наши барышни. Прекрасно было!" – подписал снимки Галкин. 

Пользователи социальной сети обратили внимание на то, что сын юмориста Гарри очень похож на своего звездного отца. "Гарик очень похож на Вас, Максим", "Гарри – копия Максим", "Какие прекрасные были времена!", "На первой фотке копия сына", "Как печально, что сейчас такого нет. Прекрасное время было! Вы такой красавчик там", – отметили поклонники в комментариях. 

Ранее комик порадовал поклонников очередным видео из замка, в которым они живут вместе и Примадонной и детьми. Лиза и Гарри решили разыграть родителей: двойняшки переоделись в монстров и пугали взрослых. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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