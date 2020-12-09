"90% людей - идиоты": Барац из "Квартета И" рассказал о главном разочаровании

"90% людей - идиоты": Барац из "Квартета И" рассказал о главном разочаровании
Леонид Барац. Фото:АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
С возрастом актеру все сложнее находить общий язык с окружающими

Участник "Квартета И" Леонид Барац редко дает интервью, однако в этот раз актер согласился побеседовать в Дмитрием Гордоном. В беседе с журналистом звезда киноленты "О чем говорят мужчины" признался, что ему очень интересны люди и футбол, однако в первых Барац в последнее время стал все чаще разочаровываться.

Актер признался, что по-настоящему он увлечен общением, поскольку для него люди – самое интересное, что есть на свете. Однако позже участник "Квартета И" с сожалением заметил, что 90% из них – "идиоты". 

"Бывают хорошие идиоты, бывают плохие идиоты. Люди, которые не анализируют, не сопоставляют, к сожалению, это так", – поделился своими мыслями актер. 

Но Барац старается не унывать и отметил, что порой ему встречаются настолько замечательные люди, которые с лихвой компенсируют эти 90%. С возрастом к наличию "идиотов" артист стал относиться проще, называя этот факт "данностью", с которой просто нужно жить. 

Ранее артисты "Квартета И" объяснили, почему боятся ехать с выступлениями в Крым. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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