Актриса призналась, что скучает по морю

Мария Горбань считает дни до того момента, как сможет оказаться на пляже. Пока же артистка разбирается в архиве и любуется старыми фото. Один из кадров сразил поклонников звезды наповал.

На снимке Горбань в сером бикини, продемонстрировав фанатам свои достоинства, лежит на животе на пляже. Актриса с распущенными волосами извалялась в песке. От блаженства и солнца знаменитость прикрыла глаза. Горбань, которая находится в прекрасной форме, отметила, что считает дни и пакует чемоданы.

Интернет-пользователи восхитились, глядя на подтянутое тело актрисы.

"Как же классно", "Нереальная", "Сочная красотка", "Русалка", "Симпатичная", – написали поклонники.

Многие отметили, что тоже не могут жить без путешествий. Другие же принялись спрашивать, куда звезда собралась. Однако Горбань не стала отвечать своим фанатам.

Ранее звезда сериала "Кухня" показала провокационный кадр без трусов.