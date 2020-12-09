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Скандал между родными покойного Армена Джигарханяна и его бывшей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской с каждым днем обрастает новыми подробностями. В этот раз пианистка вновь пыталась доказать, что если бы не халатное отношение родных, актер мог бы прожить намного дольше. Только вот пасынок Армена Борисовича с этим не согласен.
По словам Виталины, Джигарханян умирал в страшных муках. Пианистка показала переписку, в которой неизвестный человек пишет, что перед смертью актера не кормили, не обрабатывали пролежни. Бывшая артиста уверяет, что если бы ей дали возможность снова сойтись с актером, то трагедии бы не произошло.
"Я уверена, что он хотел бы ко мне вернуться, но не мог. Меня к нему не допускали все три года. Также его ограничили в общении с людьми, с которыми он был близок", – заявила Цымбалюк в студии "Пусть говорят".
А вот наследник Армена Борисовича считает иначе. Степан рассказал, что о пианистке актер вспомнил всего лишь один раз. Тогда Джигарханян сравнил Виталину с паразитами.
"Мы смотрели какую-то передачу про морских обитателей. И я ему сказал: "как только природа создает подобных паразитов". На что он ответил, что эти создания хотя бы не предают и не обманывают", – вспомнил пасынок Армена Борисовича.
Ранее Джигарханян ответил на скандальное заявление Петросяна, который обвинил родственников актера в наплевательском отношении.
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