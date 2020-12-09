Цымбалюк-Романовская на людях сцепилась с сыном покойного Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская на людях сцепилась с сыном покойного Джигарханяна
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пианистка пытается выяснить, что же на самом деле случилось с актером

Скандал между родными покойного Армена Джигарханяна и его бывшей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской с каждым днем обрастает новыми подробностями. В этот раз пианистка вновь пыталась доказать, что если бы не халатное отношение родных, актер мог бы прожить намного дольше. Только вот пасынок Армена Борисовича с этим не согласен. 

По словам Виталины, Джигарханян умирал в страшных муках. Пианистка показала переписку, в которой неизвестный человек пишет, что перед смертью актера не кормили, не обрабатывали пролежни. Бывшая артиста уверяет, что если бы ей дали возможность снова сойтись с актером, то трагедии бы не произошло. 

"Я уверена, что он хотел бы ко мне вернуться, но не мог. Меня к нему не допускали все три года. Также его ограничили в общении с людьми, с которыми он был близок", – заявила Цымбалюк в студии "Пусть говорят". 

А вот наследник Армена Борисовича считает иначе. Степан рассказал, что о пианистке актер вспомнил всего лишь один раз. Тогда Джигарханян сравнил Виталину с паразитами. 

"Мы смотрели какую-то передачу про морских обитателей. И я ему сказал: "как только природа создает подобных паразитов". На что он ответил, что эти создания хотя бы не предают и не обманывают", – вспомнил пасынок Армена Борисовича. 

Ранее Джигарханян ответил на скандальное заявление Петросяна, который обвинил родственников актера в наплевательском отношении. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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