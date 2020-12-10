Пасынок Джигарханяна вспомнил последние слова отца

Пасынок Джигарханяна вспомнил последние слова отца
Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина заявил, что ничего не предвещало беды

Сын Армена Джигарханяна, Степан, сообщил, что разговаривал с отцом за несколько дней до его смерти. По словам мужчины, артист держался бодро, поэтому о скором уходе не возникало ни единой мысли.

В эфире передачи "Пусть говорят" Степан отметил, что в разговоре они поднимали простые бытовые темы. Никаких странностей наследник звезды кинофильма "Собака на сене" не заметил.

"Обычный семейный разговор", – объяснил он.

Поэтому новость о смерти Армена Борисовича стала для Степана "громом среди ясного неба". Также мужчина ответил на критику в свой адрес. Напомним – сын актера не смог приехать на его похороны, что стало поводом для осуждений со стороны общественности.

Степан рассказал, что узнал о кончине отца в пятницу вечером. В тот момент он находился в Америке. Для возвращения в Россию ему нужен был паспорт, который хранился в банковской ячейке.

"У меня не было никакой возможности получить паспорт", – оправдался мужчина.

Ранее стало известно о том, что Степан Джигарханян сцепился с бывшей женой отца – Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пианистка утверждает, что в перед смертью состояние артиста было ужасающее – до такого довели его родственники. Некоторые артисты заявляли, что Армен Борисович в последние дни уже не отдавал себе отчета о происходящем вокруг.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Рога ему сильно мешали перед смертью.........Никто не хотел выходить замуж за него с рогами.....
1
новости партнеров
По теме

Запуск российской космической ракеты довел американцев до нервного срыва

В Роскосмосе намекнули на двойные стандарты США

Германия ударила по себе санкциями против России

Ожидаемого результата принятые Берлином ограничения не принесли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей