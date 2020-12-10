Мужчина заявил, что ничего не предвещало беды

Сын Армена Джигарханяна, Степан, сообщил, что разговаривал с отцом за несколько дней до его смерти. По словам мужчины, артист держался бодро, поэтому о скором уходе не возникало ни единой мысли.

В эфире передачи "Пусть говорят" Степан отметил, что в разговоре они поднимали простые бытовые темы. Никаких странностей наследник звезды кинофильма "Собака на сене" не заметил.

"Обычный семейный разговор", – объяснил он.

Поэтому новость о смерти Армена Борисовича стала для Степана "громом среди ясного неба". Также мужчина ответил на критику в свой адрес. Напомним – сын актера не смог приехать на его похороны, что стало поводом для осуждений со стороны общественности.

Степан рассказал, что узнал о кончине отца в пятницу вечером. В тот момент он находился в Америке. Для возвращения в Россию ему нужен был паспорт, который хранился в банковской ячейке.

"У меня не было никакой возможности получить паспорт", – оправдался мужчина.

Ранее стало известно о том, что Степан Джигарханян сцепился с бывшей женой отца – Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пианистка утверждает, что в перед смертью состояние артиста было ужасающее – до такого довели его родственники. Некоторые артисты заявляли, что Армен Борисович в последние дни уже не отдавал себе отчета о происходящем вокруг.