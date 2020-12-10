Боня показала фото без одежды и рассмешила народ

Боня показала фото без одежды и рассмешила народ
Виктория Боня. Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
На снимок попала забавная деталь

В инстаграм-аккаунте Виктории Бони появился архивный снимок, датируемый 2001-м годом. На нем будущая звезда позирует в раздельном купальнике, принимая участие во всемирном конкурсе красоты "Мисс Земля". Однако поклонники обратили внимание не столько на фигуру телеведущей, сколько на смешную деталь позади нее.

На заднем плане можно увидеть плакат, изображающий стоящую в воде девушку. Модель одета в белый топ и красные плавательные трусы. По забавному стечению обстоятельств во время фотосессии Бони за плакатом оказался какой-то мужчина в черных штанах. Создается впечатление, будто его ноги являются продолжением тела красавицы с постера.

"На заднем плане к плакату удачно так ноги пристроились))))", "Мужчина за плакатом идеально вписался", – развеселились пользователи Сети.

Однако некоторые все-таки высказались по поводу внешнего вида Виктории. И здесь мнения подписчиков несколько разошлись: одни заявили, что телезвезда похорошела с годами, другие, наоборот, отметили, что раньше она выглядела более естественно.

"Молодая, красивая", "Вика, вы только похорошели", "Смотрю и прям любуюсь. Здесь вся натуральная: губы свои, грудь своя", "Шикарная женщина", - прокомментировали поклонники.

Ранее Боня поделилась фотографией в откровенном купальнике. Интернет-пользователи заметили, что бывшая звезда "Дома-2" сильно поправилась. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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